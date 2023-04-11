Брянские передвижные ФАПы сделали более 900 выездов

В прошлом году передвижные фельдшерско-акушерские пункты в Брянской области сделали более 900 выездов. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Семь передвижных фельдшерско-акушерских пунктоа работают в Брянском, Дятьковском, Жуковском, Навлинском, Новозыбковском, Почепском и Стародубском районах. В прошлом году они выполнили 924 выезда и сделали 15 752 посещения.

Передвижной ФАП предназначен для проведения медосмотров жителям отдалённых населённых пунктов. По оснащенности они практически не уступают стационарным. Там есть приёмный, смотровой и процедурный кабинеты. ФАПы оснащены аппаратом ЭКГ, тонометром, анализаторами уровня сахара и холестерина в крови, гинекологическим креслом, дефибриллятором, весами, ростомером, наборами фельдшера и акушера. Оборудование предназначено для проведения первого этапа диспансеризации и профосмотров, взятия анализов, вакцинации и оказания неотложной помощи.