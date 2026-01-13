Брянский губернатор поздравил представителей СМИ

2026, 13 января 16:12

Брянский губернатор поздравил представителей СМИ с профессиональным праздником. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В Хрустальном зале областного правительства 13 января прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню российской печати. В зале собрались представители средств массовой информации, отрасли полиграфии, связи и коммуникаций, представители ведомственных пресс-служб и ветераны отрасли. Виновников торжества поздравил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«Журналисты, прежде всего, люди неравнодушные, которые должны пропускать через свое сердце все, о чем рассказывают своим читателям, слушателям, зрителям. И всеми этими качествами сполна обладают работники средств массовой информации Брянской области. В нашем регионе 166 редакций средств массовой информации — газет, теле- и радиоканалов, сетевых изданий. Некоторые из них уже перешагнули вековой рубеж. Многие издаются и выходят в эфир уже 50, 80, 90 лет, пишут историю Брянского края, сохраняя и приумножая лучшие традиции российской журналистики», — подчеркнул Александр Богомаз.

Представителям отрасли печати и журналистики региона губернатор вручил награды. Творческие коллективы подарили участникам торжества яркие номера.