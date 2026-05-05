Брянский губернатор призвал глав муниципалитетов навести порядок

2026, 05 мая 09:37

Брянский губернатор призвал глав муниципалитетов навести порядок. Об этом глава региона сообщил в своих соцсетях.

Брянская область готовится отмечать День Победы. В преддверии 9 Мая в муниципальных образования региона приводят в надлежащий вид воинские мемориалы и захоронения.

«Но нужно обратить внимание и на то, как выглядят сами наши муниципальные образования. Обращаюсь к главам: наведите порядок!» — отметил губернатор Александр Богомаз.

Глава региона подчеркнул, что не нужны большие деньги, чтобы покрасить бордюры и почистить дороги, а город сразу преображается.

«Нужно только личное участие руководителей муниципальных образований и их заинтересованность!» — заключил Александр Богомаз.