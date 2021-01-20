Брянский губернатор рассказал о самочувствии после вакцинации

По словам главы региона, никто из известных ему привившихся не заболел и не умер.

На очередном заседании регионального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса в Брянской области, состоявшемся на днях, обсудили перспективы начавшейся в понедельник в регионе, как и по всей стране, массовой вакцинации.

Губернатор Александр Богомаз в процессе обсуждения рассказал, как чувствует себя после вакцинации.

— Я еще 2 октября привился и — жив-здоров. У меня вся семья привита. Главный федеральный инспектор по Брянской области привился, председатель областной Думы, заместитель губернатора Николай Щеглов. Кто привился на сегодня в Брянской области — никто не умер, не заболел и чувствует себя хорошо. А вот кто не прививался — вопрос, — сказал глава региона.

По итогам первого дня массовой вакцинации Брянская область заняла шестое место в стране по числу желающих записаться на прививку через портал «Госуслуги».