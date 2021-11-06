Брянский губернатор рассказал о вакцинации необразованного населения

Он сравнил современную пандемию COVID-19 с эпидемиями прошлых столетий.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал о вакцинации необразованного населения от оспы во время правления Екатерины II.

«В истории нашей страны уже были такие примеры. Более 20 лет назад Екатерина Великая вакцинировала себя и свою семью, а потом и все необразованное население. Ей удалось сохранить нацию, она это сделала. Мы в советское время победили оспу, полиомиелит и многие другие инфекционные болезни. Но уровень вакцинации должен был быть не менее 92%. Мы спасли наш народ», – заявил брянский губернатор.

По его словам, «сегодня ученые не могут сойтись лишь в одном: сколько людей нужно вакцинировать, чтобы прекратилась пандемия».

«Говорили и о 60%, и о 80%, возможно, необходимо 92% – сегодня еще единого мнения нет. Но ясно одно: чтобы спасти себя, своих родных, близких и детей, нужно вакцинироваться. А те, кто призывает сегодня людей не вакцинироваться, толкают людей на гибель!» – также сообщил Богомаз.