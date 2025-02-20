Брянский губернатор вручил ключи от квартир детям-сиротам

Брянский губернатор вручил ключи от квартир в новом доме в Жуковском районе детям-сиротам. Об этом глава региона рассказал в своих соцсетях.

В деревне Латыши Жуковского района прошла церемония вручения ключей от квартир в новом доме детям-сиротам. В ней приняли участие губернатор Брянской области Александр Богомаз, заместитель председателя Могилевского облисполкома Геннадий Денгалёв и прокурор Брянской области Александр Войтович.

Трёхэтажный дом на 42 квартиры с индивидуальным отоплением построил Могилевский домостроительный комбинат. В каждой квартире установлена сантехника и плита. Рядом расположены детский сад-школа, остановка общественного транспорта.

«В прошлом году было выделено более 1,5 млрд рублей, почти 500 квартир мы закупили и выдали нашим детям-сиротам. На этот год было 1 млрд 286 млн рублей, но на ближайшем заседании областной Думы дополнительно выделим еще 326 млн рублей, и на покупку жилья для наших детей-сирот в этом году будет более 1,6 миллиарда рублей», — подчеркнул Александр Богомаз.