Брянский губернатор встретился с руководителем управления Федерального агентства по рыболовству

Брянский губернатор обсудил сохранение биоресурсов с руководителем управления Федерального агентства по рыболовству. Об этом глава региона сообщил в своих соцсетях.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз встретился с руководителем Московско-Окского территориального управления Федерального агентства по рыболовству Александром Хатунцовым. Они обсудили работа в области рыболовства. Также речь шла о сохранении биоресурсов на водных объектах рыбохозяйственного значения.

Глава региона подчеркнул, что отдел по Брянской и Смоленской областям ведомств считается одним из лучших среди 18 субъектов Российской Федерации.

«Несмотря на нынешние непростые условия, в которых находится наш регион, необходимо усилить контроль за соблюдением законодательства на водных объектах, при этом важно обеспечить безопасность инспекторов, работающих в приграничных населенных пунктах», — подчеркнул Александр Богомаз.