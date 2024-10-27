Брянский лагерь «Лесной» победил в региональном конкурсе

Брянский лагерь «Лесной» получил грант за победу в региональном конкурсе. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки.

В Брянской области подвели итоги регионального конкурса «Лучший загородный оздоровительный лагерь». Заявку на него подали три организации: лагеря «Искорка» и «Деснянка», детский оздоровительный комплекс «Лесной».

Комиссия оценивала информационную открытость, условия, программы воспитательной работы, укрепление материально-технической базы и количество отдохнувших детей. Победу одержал детский оздоровительный комплекс «Лесной» в Брянском районе. Он получил денежный грант на развитие.