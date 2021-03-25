Брянский молкомбинат заполонил прилавки продукцией с «пальмой» и антибиотиками

Некачественные молочные продукты поставляли от ЦФО до Дальнего Востока.
Региональное Управление Россельхознадзора выявило неоднократные нарушения при производстве продукции в ОАО «Брянский молочный комбинат».
Как сообщили в ведомстве, молочная продукция брянского предприятия не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза. Для исследований продукты Брянского молкомбината отбирали в торговых точках Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Самарской, Сахалинской и Смоленской областей.
Лабораторные исследования выявили в образцах растительные масла и жиры на растительной основе (бета-ситостерин, кампестерин, стигмастерин, брассикастерин), БГКП (колиформы), дрожжи, а также остатки лекарственных препаратов: спирамицина, сульфаметазина и тетрациклина. Также обнаружено несоответствие жирно-кислотного состава, массовой доли влаги и массовой доли жира.
В 2020 году Брянский молочный комбинат уже штрафовали на 150 тысяч рублей за выпуск некачественной продукции, Управление Россельхознадзора прекратило действие 15 деклараций на серийный выпуск продуктов молкомбината.
В этот раз Арбитражный суд оштрафовал ОАО «Брянский молочный комбинат» на 350 тысяч рублей.
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