Брянский народный ансамбль победил на Всероссийском фестивале в Грозном

Жюри отметило костюмы участниц.

Народный ансамбль «Раздолина» Дома культуры Советского района Брянска победил на Всероссийском конкурсе.

Фестиваль народного творчества и ремесла «Многоликая Россия» прошёл в городе Грозном. В нём участвовали коллективы из Кабардино-Балкарии, Чечни, Северной Осетии, Калмыкии, Ингушетии, Дагестана, Татарстана, а также из Москвы, Санкт-Петербурга, Астраханской, Брянской и Белгородской областей.

Ансамбль «Раздолина» исполнили фольклорные песни Брянской области: «Сизых моих да два голуба» и «Под горою диво». Также жюри отметило костюмы участниц. В итоге в Брянск ансамбль вернулся с дипломом лауреатов 1 степени.