Брянский отряд «ЛизаАлерт» отметил 12-летие

Отряд «ЛизаАлерт» Брянской области отметил 12-летие со дня создания. Об этом рассказали в соцсетях организации.

Поисковому отряду «ЛизаАлерт» Брянской области исполнилось 12 лет. За это время в него вошли более двухсот добровольцев. Свыше 2700 заявок поступило на горячую линию отряда. Более 40 000 километров преодолели волонтёры по улицам, лесам, полям и отдалённым деревням чтобы разыскать более 2200 человек.

В этом году у отряда появилось собственное помещение, где волонтёры проводят собрания и обучение. По инициативе «Лиза Алерт» в сквере Энергетиков в Брянске открыли стелу «Живи».

«Этот символ создан для того, чтобы поддерживать надежду родителей, которые ждут возвращения своих детей. Эта стела напоминает, что надежда всегда жива, и что каждый ребёнок должен вернуться домой», — подчеркнули в отряде.