Брянский паралимпиец получил премию «Возвращение в жизнь»

2026, 25 мая 11:52

Брянский паралимпиец получил премию «Возвращение в жизнь». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В пятницу, 22 мая, в Государственном кремлевском дворце в Москве прошла церемония награждения премией Паралимпийского комитета России «Возвращение в жизнь». Одним из финалистов стал почётный гражданин города Клинцы Валерий Купчинский.

Заслуженного мастера спорта России, девятикратного чемпиона Паралимпийских игр, многократного чемпиона мира и Европы по лыжным гонкам и биатлону представил врио заместителя Губернатора Брянской области Андрей Фроленков. Организаторы премии оценили значительный вклад в развитие паралимпийского движения, выдающиеся достижения в области спортивной карьеры и общественной деятельности Валерия Купчинского.