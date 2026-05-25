Брянские бойцы завоевали 12 медалей на первенстве Орловской области

2026, 25 мая 11:17

Брянские бойцы завоевали 12 медалей на первенстве Орловской области по восточному боевому единоборству. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

24 мая в городе Мценске Орловской области состоялось первенство по восточному боевому единоборству. Турнир посвятили 81-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. За медали боролись более 100 спортсменов из Орла, Мценска, посёлка Кромы, а также Брянской области.

Регион представили воспитанники Федерации восточного боевого единоборства и спортивной школы олимпийского резерва по спортивной гимнастике. По три золотые медали завоевали Кристина Белашева и Дмитрий Панковский. Также первым в кобудо стал Кирилл Лесюнин. Он же занял вторые места в сетокан-ката и сетокан- кумите. Три серебряным медали среди девушек 12-13 лет завоевала Марина Турецкая.