Брянские бойцы завоевали 12 медалей на первенстве Орловской области

2026, 25 мая 11:17
Брянские бойцы завоевали 12 медалей на первенстве Орловской области по восточному боевому единоборству. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта. 

 

24 мая в городе Мценске Орловской области состоялось первенство по восточному боевому единоборству. Турнир посвятили 81-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. За медали боролись более 100 спортсменов из Орла, Мценска, посёлка Кромы, а также Брянской области. 

Регион представили воспитанники Федерации восточного боевого единоборства и спортивной школы олимпийского резерва по спортивной гимнастике. По три золотые медали завоевали Кристина Белашева и Дмитрий Панковский. Также первым в кобудо стал Кирилл Лесюнин. Он же занял вторые места в сетокан-ката и сетокан- кумите. Три серебряным медали среди девушек 12-13 лет завоевала  Марина Турецкая.

