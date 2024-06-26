Брянский педагог победила во всероссийском конкурсе «Без срока давности: непокоренные»

Учитель истории школы Новозыбкова победила во всероссийском конкурсе «Без срока давности: непокоренные». Об этом рассказали в региональном департаменте образования и науки.
В Общественной палате России в Москве подвели итоги всероссийского конкурса «Без срока давности: непокоренные». В этом году там участвовали мероприятия, направленных на сохранение исторической памяти о жертвах геноцида в годы Великой Отечественной войны.
В число победителей вошла и учитель истории и обществознания школы №1 города Новозыбкова имени дважды Героя Советского Союза Д.А. Драгунского Светлана Карагезова. Она представила на суд жюри урок памяти «Здесь за колючкою детство потеряно». Школьники ближе познакомились с историей немецко-фашистских лагерей в годы Великой Отечественной войны.
Проект брянского педагога вошёл в ТОП-10 лучших работ по историко-патриотическому просвещению обучающихся.
«Проведение такого рода мероприятия – это не только красивый ритуал, это в первую очередь дань памяти и уважения тем, кто погиб, отдавая жизнь за свободу своей Родины. Здесь происходит становление собственной гражданской позиции каждого участника, формирование у детей и подростков чувства гордости за свой народ, за свою страну, ребята приобретают опыт гражданского мужества и патриотизма», — отметила СветланаКарагезова.
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