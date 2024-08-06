Брянский пловец завоевал два «золота» на Кубке Балтийского моря

Брянский пловец Илья Бородин завоевал два «золота» на дистанции с 200 и 400 метров на Кубке Балтийского моря. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В Калининграде в бассейне Автотор-арены прошёл Кубок Балтийского моря. Та выступл брянский спортсмен Илья Бородин. В первый день турнира на дистанции 200 метров комплексом он показал результат в 1.59,48 секунды. Бородин завоевал золотую медаль.

На следующий день брянц преодолел дистанцию в 400 метров за 4.14,09 секунды. Илья Бородин обошёл ближайшего соперника на две с лишним секунды и завоевал второе «золота» турнира.

Фото: Всероссийская Федерация Плавания / Алексей Савченко