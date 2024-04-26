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Брянский самбист получил премию «Серебряная лань»

2024, 26 апреля 11:07 Общество
Брянский самбист получил премию «Серебряная лань»
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Брянский самбист Артём Осипенко получил премию «Серебряная лань». Об этом сообщили в региональном департаменте спорта. 

В Новом театре в Москве прошла  церемония вручения премии «Серебряная лань». Мероприятие организовано Федерацией спортивных журналистов России при поддержке Минспорта РФ. 

Награду получили 10 спортсменов, признанных лучшими по итогам голосования.  Одним из лауреатов премии стал брянский самбист Артём Осипенко.

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