Брянский самбист получил премию «Серебряная лань»

Требуются специалисты Как в регионе решают проблему нехватки кадров. Как и где подготовить специалистов для различных отраслей экономики региона? Эти и другие вопросы поднимались на очередном заседании правительства области, которое прошло под председательством губернатора Василия Анохина. Также участники обсудили внедрение новой модели среднего профессионального образования. Их будет 12 По словам губернатора, на Смоленщине планирует создать 12 образовательных

Живой диалог Смоленщина продолжает оказывать тёплый и радушный приём юным гостям из Белгородской области. Напомним, что на прошлой неделе регион встретил белгородских ребят. На отдых и оздоровление к нам приехали 200 детей из приграничных районов региона. Гостей разместили в санатории «Красный Бор». Для них организовали образовательную, культурную и спортивную программы. Одним из пунктов программы стало торжественное открытие

Здесь будет школа, будет дом В Смоленской области ввели в эксплуатацию комплекс локальных очистных сооружений. Объект располагается в с.Печерск Смоленского района, а его мощность позволит построить школу на 726 учеников, детский сад на 240 мест, котельную, комбинат бытового обслуживания в микрорайоне, а также создать ещё более 150 тыс. кв. м жилья. Хорошую новость смолянам сообщил губернатор Василий Анохин. По его

Поддержка семьи Героя Губернатор Василий Анохин провёл встречу с вдовой Героя России Андрея Александровича Блохина Вероникой. «Сейчас Вероника в декретном отпуске и растит сына Даниила. Потом планирует работать в фонде «Защитники Отечества». Поддерживаю это решение. Родственники и близкие участников СВО не дадут формально относиться к запросам и проблемам наших воинов и их семей», –поделился итогами общения с молодой