Брянский самбист выиграл Кубок мира

Брянский самбист Артём Осипенко выиграл Кубок мира. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В городе Чолпон-Ата Кыргызской Республики проходит Кубок мира по самбо. В спортивном и боевом самбо состязаются мужчины и женщины в 26 весовых категориях.

В первый день турнира в спортивном самбо в весовой категории +98 кг выступил десятикратный чемпион мира из Брянска Артём Осипенко. Он победил Алексея Мерзликина и завоевал Кубок мира. Это второй такой трофей в спортивной карьере Артёма Осипенко.

Фото: Всероссийская федерация самбо