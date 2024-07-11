Брянский школьник поучаствовал во всероссийском фестивале «Наследники традиций». Об этом рассказали в региональном департаменте образования.
В Вологде прошёл всероссийский фестиваль «Наследники традиций». На базе Образовательного центра кадетской школы «Корабелы Прионежья» собрались 240 школьников и педагогов из 30 регионов России, а также Белоруссии и Армении.
Регион представил воспитанник брянского центра «ОГМА» Михаил Терешонок с педагогом Владимиром Яськовым.
«Талантливые дети из семидесяти двух регионов нашей страны прошли серьезный отбор, чтобы приехать на этот прекрасный праздник. Поддержка в молодежной среде интереса к народным традициям и культуре имеет крайне важное значение для формирования подлинных ценностных ориентиров», – отметил заместитель Председателя Совета Федерации Юрий Воробьев.
Школьники от 10 до 17 лет представили свои навыки в декоративно-прикладном искусстве, , сценических формах фольклора, создании народного костюма, традиционном судостроении. Для участников прошли мастер–классы и выставка работ победителей. Педагоги встретились на научно-практической конференции.
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