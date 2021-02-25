Брянский школьник-жонглер попал в Книгу рекордов России (ВИДЕО)

В свободное от учебы время он выступает в цирке.

Восьмиклассник из Брянска Богдан Самаров попал в Книгу рекордов России. Как сообщает региональное правительство, школьник установил рекорд по длительности жонглирования пятью булавами – 1 минута 25 секунд.

В конце 2020 года было зафиксировано другое достижение Богдана: он жонглировал одной рукой тремя мячами в течение 1 минуты 12 секунд.

Богдан учится в Брянском городском образовательном комплексе № 59, занимается спортом. Жонглированием увлекся еще в раннем детстве и уже выступает на арене Брянского цирка вместе с профессиональными артистами.