Брянский синоптик предсказал гололедицу

Брянский синоптик Евгений Тишковец предсказал похолодание, а значит гололедицу на дорогах.

Ведущий синоптик центра «Фобос», уроженец Брянской области Евгений Тишковец предсказал похолодание уже в ближайшие выходные. По мнению специалиста последним тёплым днем на этой неделе в Центральной России станет пятница.

Уже в субботу температура воздуха опустится ниже нуля градусов. Зимняя погода сохранится до конца будущей недели. При этом аномального похолодания не предвидится.

«Морозы не будут рекордными, мы возвращаемся в положенное климатическое русло середины зимы», – сказал Евгений Тишковец в эфире радио Sputnik.