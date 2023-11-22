Снег и метель ожидают на Брянщине в четверг

Снег, метель и заносы на дорогах ожидают Брянскую область в четверг. Об этом сообщили в региональном МЧС со ссылкой на гидрометцентр.

В четверг, 23 ноября,в Брянской области будет облачно с прояснениями. Ночью осадков не будет, а днём пойдёт снег. В некоторых районах будут метели и снежные заносы на дорогах. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 8-13 м/с с порывами до 15-18 м/с.

Температура ночью опустится до -13ºC. Днём воздух прогреется до -2ºC.

В МЧС предупреждают о возможных повреждениях объектов электроснабжения и падения деревьев из-за сильного ветра. Водителям и пешеходам рекомендуют быть внимательными на дороге в непогоду.