Температура опустится до нуля градусов на Брянщине в пятницу

До нуля градусов похолодает в Брянской области в пятницу. Об этом сообщили в региональном МЧС со ссылкой на гидрометцентр.

В пятницу, 20 октября в Брянской области будет облачно и пройдут дожди. Восточный ветер будет дуть со со скоростью 4-9 м/с.

Температура ночью опустится до 0ºC. Днём воздух прогреется до +11ºC.