Брянский спикер посетил День знаний в гимназии

Спикер облдумы посетил День знаний в гимназии №1 Брянского района. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Почётным гостем торжественной линейки в гимназии №1 Брянского района стал председатель областной Думы Валентин Суббот.

«Дорогие ребята, пусть все ваши начинания будут успешными. Будущее науки, культуры, бизнеса и всей нашей Великой страны зависит от того фундамента знаний, который дает школа. Я уверен, что хорошие результаты в гимназии вас приведут к поставленным целям!» — подчеркнул Валентин Суббот.

На линейке песни танцы и стихи прозвучали в исполнении школьников, в том числе и первоклассников. Завершился праздник первым звонком для самых юных учеников.