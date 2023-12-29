Брянский спикер проверил работу реабилитационного центра в Погарском районе
Брянский спикер проверил работу реабилитационного центра в Погарском районе, где получают помощи военнослужащие. Об этом рассказали в пресс-службе регионального парламента.
Председатель Брянской областной Думы Валентин Суббот посетил Юдиновский реабилитационный центр в Погарском районе. В учреждении используют уникальное для средней полосы грязевое лечение. Реабилитацию там проходят пациенты с травмами и неврологическими заболеваниями, а также участники спецоперации.
Спикер заксобрания пообщался с врачами и медсестрами. Он осмотрел строящийся корпус реабилитационного центра. Рабочие уже делают перегородки и кровлю здания. Открыть корпус планируют в мае будущего года.
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