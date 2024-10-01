Брянский спикер встретился с Героем России Андреем Фроленковым. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

27 сентября отметили День воссоединения Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией. накануне даты председатель Брянской областной Думы Валентин Суббот встретился с замначальника Росгвардии по Брянской области, Героем России Андреем Фроленковым. Они обсудили воспитании патриотизма у подрастающего поколения.

«Уверен, знания, опыт и самые лучшие человеческие качества таких преданных воинов, как Андрей Анатольевич, послужат на пользу в деле воспитания подрастающего поколения», – подчеркнул Валентин Суббот.

24 февраля 2022 года отряд спецназа под руководством Фроленкова без единого выстрела взяла под контроль Чернобыльскую АЭС. Брянец получил звезду Героя Российской Федерации.