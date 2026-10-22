Дело об убийстве 27-летней давности рассмотрит суд в Брянске

2026, 22 октября 15:27

Дело об убийстве 27-летней давности рассмотрит суд в Брянске. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Фокинский районный суд города Брянска рассмотрит уголовное дело об убийстве, сопряженном с разбоем. Приговор выслушает 57-летний брянец.

По версии следствия, в октябре 1999 года мужчина с сообщниками проникли в квартиру на улице Полесской, напав на проживающую в ней женщину. Потерпевшую злоумышленники завели в ванную комнату, где связали скотчем и полотенцем ей руки и ноги. Желая скрыть преступление, обвиняемый задушил женщину. Из квартиры фигуранты похитили ювелирные украшения.

Двое сообщников фигуранта в 2001 году были осуждены за разбойное нападение.