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Дело об убийстве 27-летней давности рассмотрит суд в Брянске

2026, 22 октября 15:27
Дело об убийстве 27-летней давности рассмотрит суд в Брянске
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Дело об убийстве 27-летней давности рассмотрит суд в Брянске. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

 

Фокинский районный суд города Брянска рассмотрит уголовное дело об убийстве, сопряженном с разбоем. Приговор выслушает 57-летний брянец.

По версии следствия, в октябре 1999 года мужчина с сообщниками проникли в квартиру на улице Полесской, напав на проживающую в ней женщину. Потерпевшую злоумышленники завели в ванную комнату, где связали скотчем и полотенцем ей руки и ноги. Желая скрыть преступление, обвиняемый задушил женщину. Из квартиры фигуранты похитили ювелирные украшения.

Двое сообщников фигуранта в 2001 году были осуждены за разбойное нападение. 

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