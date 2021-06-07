Брянский суд не простил майора, заплатившего за инсценировку преступления

Бывший правоохранитель отбывает наказание в колонии.

Брянский областной суд рассмотрел апелляцию бывшего начальника отделения уголовного розыска отделения полиции «Клетнянское» МО МВД России «Жуковский». Ранее правоохранителя признали виновным в превышении должностных полномочий и фальсификации результатов оперативно-розыскной деятельности.

Как сообщает областной суд, чтобы завысить статистические показатели работы, полицейский убедил брянца инсценировать сбыт и приобретение металлической булавы и признаться в совершении преступлений за вознаграждение.

Еще двоих участников инсценировки начальник отделения уговорил документы, содержащие ложные сведения о якобы совершенном преступлении. На основании этих документов на невиновного завели уголовное дело.

К моменту рассмотрения дела Клетнянским районным судом бывший правоохранитель уже отбывал пятилетнее заключение за превышение должностных полномочий. Суд первой инстанции окончательно приговорил его к шести годам колонии общего режима, лишил звания майора полиции и запретил работать в системе правоохранительных органов в течение двух лет.

Не согласившись с таким решением, экс-полицейский подал апелляцию. Областной суд оставил приговор без изменения, а жалобу – без удовлетворения.