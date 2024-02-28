Брянский военно-патриотический клуб отметил юбилей

Брянский военно-патриотический клуб «Резерв» отметил 45-летие. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Военно-патриотический клуб «Резерв» отметил свой 45-летний юбилей. В честь этого события в Брянском областном губернаторском Дворце детского и юношеского творчества имени Ю.А.Гагарина прошло торжественное мероприятие.

На встречу приехали выпускники клуба со всех концов страны. Также в мероприятии поучаствовали замгубернатора Виталий Свинцов, депутат Александр Постоялко, представители военного комиссариата, регионального отделения ДОСААФ России и юнармейцы.

«Позвольте мне от имени председателя областной Думы Валентина Суббота пожелать вам мира, счастья, приумножайте те великие традиции русского воинства, что есть у нашей страны», — подчеркнул Александр Постоялко.

На мероприятии выпускникам и членов клуба «Резерв» вручили награды. Творческие коллективы подготовили для участников торжества яркие номера.