Брянским многодетным семьям подарили пожарные извещатели

Их на собственные деньги купили сотрудники МЧС.

Сотрудники ГУ МЧС по Брянской области поддержали профилактическую акцию «Семья», организованную региональной комиссией по делам несовершеннолетних.

Как сообщили в МЧС, спасатели за свой счет купили автономные дымовые пожарные извещатели и добровольно установили их в домах многодетных семей в Брянском и гордеевском районах и в Сельцо.

Извещатели реагируют на дым на ранней стадии возгорания, заранее предупреждая об опасности звуковым сигналом. Громкость и частота звука способна разбудить даже крепко спящего человека, отметили в МЧС.