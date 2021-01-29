Брянским вузам разрешили вернуться к очному обучению с 8 февраля

Но последнее слово остается за территориальным управлением Роспотребнадзора.
Минобрнауки РФ издало документ, разрешающий вузам всей страны, включая Брянщину, вернуться к очному обучению студентов с 7 февраля по согласованию с территориальным органом Роспотребнадзора. По факту первые очные лекции могут состояться 8 февраля, так как 7 число выпадает на воскресенье.
Как сообщает РИА «Новости», ректорам вузов, в том числе и брянских, предписывается подготовить вузы к возобновлению очного обучения и обеспечить меры профилактики распространения коронавируса — соблюдение масочного режима и социальной дистанции, наличии санитайзеров при входе, термометрию и недопуск к занятиями студентов и сотрудников с признаками инфекционных заболеваний.
При ухдшении эпидемической ситуации студентов снова могут отправить на удаленку.
Ранее возобновление очного обучения стало одной из ключевых тем заседания Российского союза ректоров, которое провел глава Минобрнауки Валерий Фальков. Министр поручил участникам подготовить доклад о проверки и восполнении знаний студентов и проработать вопросы реинтеграции в учебный процесс после снятия ограничений студентов из-за рубежа.
Сейчас вузам рекомендовано работать в дистанционном режиме со студентами очно-заочной формы, а к проведению занятий не допускаются преподаватели старше 65 лет.
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