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Брянских блогеров не будет ограничивать правительство

2021, 30 июня 16:55 Общество
Брянских блогеров не будет ограничивать правительство
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Блогер Никита Левинский спросил у президента о блокировке зарубежных соцсетей. 

Как сказал Владимир Путин на прямой трансляции, власти ничего не собираются блокировать, наоборот, будут сотрудничать с ними. Но правительство будет добиваться, чтобы владельцы иностранных интернет-площадок открывали официальные представительства в нашей стране, чтобы все было законно.  

Напомним, Никита Левинский отучился в одной из школ города Брянска. Теперь он известный блогер. Количество его подписчиков в Instagram и в TikTok давно перевалило за отметку в один миллион. 

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