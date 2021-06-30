Брянских блогеров не будет ограничивать правительство

Блогер Никита Левинский спросил у президента о блокировке зарубежных соцсетей.

Как сказал Владимир Путин на прямой трансляции, власти ничего не собираются блокировать, наоборот, будут сотрудничать с ними. Но правительство будет добиваться, чтобы владельцы иностранных интернет-площадок открывали официальные представительства в нашей стране, чтобы все было законно.

Напомним, Никита Левинский отучился в одной из школ города Брянска. Теперь он известный блогер. Количество его подписчиков в Instagram и в TikTok давно перевалило за отметку в один миллион.