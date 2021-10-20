Брянских росгвардейцев массово ревакцинируют от COVID-19

До конца недели повторные прививки сделают 100 сотрудникам.

Сотрудников регионального управления Росгвардии массово ревакцинируют от коронавирусной инфекции. Как сообщает региональное правительство, для выработки более широкого спектра антител росгвардейцев прививают «Спутником Лайт». В числе первых ревакцинировались должностные лица командования, начальники отделов и служб.

По словам старшего врача группы медицинского обеспечения управления Мансура Магомедалиева, «ревакцинация нужна: вирус мутирует, поэтому для защиты себя и своих близких нужно поддерживать достаточный уровень антител».

До конца недели планируют ревакцинировать еще около 100 брянских росгвардейцев.