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Брянских росгвардейцев массово ревакцинируют от COVID-19

2021, 20 октября 13:40 Общество
Брянских росгвардейцев массово ревакцинируют от COVID-19
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До конца недели повторные прививки сделают 100 сотрудникам.

Сотрудников регионального управления Росгвардии массово ревакцинируют от коронавирусной инфекции. Как сообщает региональное правительство, для выработки более широкого спектра антител росгвардейцев прививают «Спутником Лайт». В числе первых ревакцинировались должностные лица командования, начальники отделов и служб.

По словам старшего врача группы медицинского обеспечения управления Мансура Магомедалиева, «ревакцинация нужна: вирус мутирует, поэтому для защиты себя и своих близких нужно поддерживать достаточный уровень антител».

До конца недели планируют ревакцинировать еще около 100 брянских росгвардейцев.

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