Брянское предприятие поставило в психоневрологический интернат опасную сметану и творог
Виновного привлекли к административной ответственности.
Прокуратура Суземского района выявила нарушения закона о пищевой продукции, поставляемой в учреждения социального обслуживания населения.
Как сообщает ведомство, брянское молокоперерабатывающее предприятие поставило в Суземский психоневрологический интернат сметану и творог, не соответствующие требованиям технических условий.
В отношении должностного лица возбудили административное дело. Виновного привлекли к дисциплинарной и административной ответственности.