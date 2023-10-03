Буровую установку купили для Брянского водоканала

Буровую установку за 23 млн рублей купили для Брянского водоканала. Об этом рассказали в городской администрации.

Новую технику купили для сотрудников Брянского городского водоканала. Впервые в учреждении появилась установка горизонтально-направленного бурения. Она состоит из бурильной машины, прицепов для размотки труб, мотопомпы, трассоискателя и станка для пайки трубопровода.

«С помощью этой машины мы получаем возможность прокладывать и ремонтировать трубы под дорогами. Причём, не вскрывая асфальт», — рассказал руководитель предприятия Валентин Николаев.

Рабочие смогут, не вырывая траншеи, прокладывать под землёй трубы диаметром от 63 до 720 мм на длину до полукилометра.

Техника обошлась в 23 миллиона рублей. Для работы на ней подготовили четырёх специалистов.