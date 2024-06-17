Центр культурного развития строят в Почепе по нацпроекту

По нацпроекту «Культура» в Почепе возводят многофункциональный Центр культурного развития. В трёхэтажном здании будет зрительный зал почти на 500 мест, кинозал, библиотека, помещения для детских объединений, секций и кружков, спортивный и выставочный залами и кафе. Для маломобильных граждан построят лифты для передвижения по этажам. Центр объединит несколько учреждений культуры. Там будут проводить репетиции творческие коллективы Почепа.

Ход работ проверил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«Темп работ надо усиливать, увеличить количество каменщиков, чтобы можно было приступать к монтажу металлоконструкций. И контроль за подрядчиком со стороны местных властей тоже должен быть усилен!» – подчеркнул глава региона.