Центр выделит Брянщине 22 млн рублей на бесплатные лекарства от коронавируса

На эти деньги регион закупит медикаменты для пациентов, которые лечатся амбулаторно на дому.

Федеральный центр в феврале дополнительно выделит Брянской области 22 млн рублей на бесплатные лекарства для пациентов с подтвержденным коронавирусом, которые проходят лечение дома амбулаторно.

Ранее на эти цели регион получил 69 млн рублей. Это позволило обеспечить бесплатными лекарствами 12 тыс. человек. Еще для пяти тысяч пациентов с коронавирусом медикаменты были закуплены за счет регионального бюджета.

Систему обеспечения пациентов с коронавирусом беслпатными лекарствами на Брянщине внедрили в прошлом году. Заболевшие коронавирусом, попавшие в госпитали, обеспечиваются необходимыми препаратами там, а те, кто проходят лечение дома, получают из в КТ-центрах после подтверждения диагноза и у своих участковых терапевтов.