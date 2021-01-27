Центр выделит Брянщине 22 млн рублей на бесплатные лекарства от коронавируса

На эти деньги регион закупит медикаменты для пациентов, которые лечатся амбулаторно на дому.
Федеральный центр в феврале дополнительно выделит Брянской области 22 млн рублей на бесплатные лекарства для пациентов с подтвержденным коронавирусом, которые проходят лечение дома амбулаторно.
Ранее на эти цели регион получил 69 млн рублей. Это позволило обеспечить бесплатными лекарствами 12 тыс. человек. Еще для пяти тысяч пациентов с коронавирусом медикаменты были закуплены за счет регионального бюджета.
Систему обеспечения пациентов с коронавирусом беслпатными лекарствами на Брянщине внедрили в прошлом году. Заболевшие коронавирусом, попавшие в госпитали, обеспечиваются необходимыми препаратами там, а те, кто проходят лечение дома, получают из в КТ-центрах после подтверждения диагноза и у своих участковых терапевтов.
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