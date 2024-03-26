Четыре артезианские скважины пробурили в Брянске за три года. Об этом сообщили в городской администрации.

В Брянске реализуется федеральная программа «Чистая вода». За три года областном центре пробурили четыре артезианские скважины. Обустройство обошлось в 40 млн рублей.

К водопроводам уже подключили две: на водозаборах «Поселковый» в Белых Берегах и «Тимоновский» в Советском районе. К запуску готовы и другие – на водозаборах «Северный» в Советском и «Деснинский» в Бежицком районе. Там отбирают пробы для анализа качества воды. На каждом объекте оборудование поднимает около 160 кубометров чистой артезианской воды в час.

В этом году по федеральной программе планируют построить скважину на водозаборе «Городищенский» в Советском районе. Ещё по двум подготовят проекты.