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ДТП

Ребёнок погиб в ДТП в Унечском районе накануне

2026, 21 августа 11:08
Ребёнок погиб в ДТП в Унечском районе накануне
Источник фото

Ребёнок погиб в ДТП в Унечском районе накануне. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

 

Днём 20 августа  в районе дома № 1 на улице Залинейной в Унече произошла авария. На нерегулируемом перекрестке 33-летний водитель за рулём автомобиля Audi при обгоне выехал на встречную полосу и сбил девятилетнего велосипедиста. Мальчик пересекал проезжую часть под прямым углом, выехав со второстепенной дороги.

Ребёнок от полученных травм умер на месте на месте до прибытия бригады скорой медицинской помощи. По факту дорожно-транспортного происшествия следователи проводят проверку.

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