Четыре новых маршрута появятся в Брянске

Четыре новых маршрута троллейбусов появятся в Брянске за два года. Об этом рассказали на пресс-конференции в городской администрации.

В Брянске появятся новые маршруты общественного транспорта. Так, троллейбус №7 будет ходить от мясокомбината до юрфака БГУ. А маршрут №12 «Камвольный комбинат — Телецентр» станет магистральным. Он будет работать с 6 утра до 23 часов вечера. Также вернётся маршрут №3 от стальзавода до Центрального рынка. Кроме того, уже работает магистральный маршрут №14.

А в 2024 году в Брянске специалисты планируют возродить маршрут №13 «Ул. Горбатова — Бульвар Щорса».

Все направления утверждены на уровне Министерства транспорта России.