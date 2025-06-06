Четыре новых светофора появились на улице Горбатова в Брянске

Четыре новых светофора установил подрядчик на улице Горбатова в Брянске по новому нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В Советском районе Брянска на завершился капитальный ремонт участка автодороги по улице Горбатова. Подрядная организация АО «Брянскавтодор» обновила почти 800 метров дороги от улицы Бежицкой до улицы Войстроченко. Рабочие уложили новое асфальтобетонное покрытие, сделали заездные карманы для общественного транспорта и построили тротуары.

Тале на улицы специалисты установили четыре новых светофора. Они уже подключены и работают.

Ремонт сделали по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».