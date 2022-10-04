Четыре посёлка Брянщины исчезнут с карт

Четыре населённых пункта Брянской области упразднили решением депутатов.

В трех чтениях депутаты Брянской областной Думы приняли решение об упразднении четырех населенных пунктов региона. В них давно никто не живет, а также нет зарегистрированных прав на дома и земельные участки.

Так, с карт пропадут «железнодорожная Будка 26 км» Надвинского сельского административного округа Клетнянского района, «железнодорожная Казарма» Литижского сельского административного округа Комаричского района, «посёлок Психоинтернат» Алешинского сельского административного округа Навлинского района и «железнодорожная Будка 103 км» Гущинского сельского административного округа Почепского района.