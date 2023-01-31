Четыре семьи Брянщины воспитывают более 10 детей

В Брянской области четыре семьи воспитывают более 10 детей. Об этом рассказал губернатор региона Александр Богомаз.

В 2022 году в Брянской области родилось 8403 ребенка. Из них 4272 мальчика и 4131 девочки.

«37% новорожденных — первенцы, 38 % — вторые по счету дети, 25% — третьи и последующие дети. Радует тот факт, что число третьих и последующих детей увеличивается. Семь мам зарегистрировали рождение десятого ребенка, а в четырех семьях — даже 11, 12, 14, 15 ребенка! В 89 брянских семьях родились двойни», – уточнил губернатор Брянской обалсти Александр Богомаз.