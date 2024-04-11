Четыре семьи Брянска участвуют во всероссийском конкурсе

Четыре семьи Брянска представят город в региональном этапе всероссийского конкурса. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В Брянской городской администрации подвели итоги муниципального этапа всероссийский конкурс «Семья года – 2024». Областной центр будет представлен в четырёх номинациях из пяти.

Так, в номинации «Золотая семья» жюри выбрало супругов Андрея и Юлию Фроленковых. Они в браке уже 33 года. Андрей Фроленков – Герой России. Он служит в Росгварии и участвовал в специальной военной операции. Юлию 25 лет проработала в системе судебных органов.

В номинации «Многодетная семья» город представят Вячеслав и Ирина Ляпченковы. Они воспитывают 10 детей.

Супруги Владислав и Маргарита Сосёнкины в браке пять лет. Они воспитывают троих детей. Их жюри выбрало в номинации «Молодая семья»

А в номинации «Семья — хранитель традиций» победила семья Егоровых. Алексей и Светлана вместе 32 года. И в этой семье изучили и составили свою родословную до седьмого поколения. Они нашли 183 родственника. Также в роду Егоровых не было разводов в семьях.

Всего в муниципальном этапе участвовали 13 семей Брянска. Те, кто не прошли в следующий тур, получат почётные грамоты.