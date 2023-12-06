Четыре школьницы отправились в «Артек»

Четыре школьницы, чьи отцы погибли на СВО, отправились в «Артек». Об этом сообщили в региональном департаменте социальной политики и занятости населения.

Брянское отделение фонда «Защитники Отечества» отправило на отдых в Крым четырёх детей из семей погибших участников СВО. Шестиклассница из Климово и три девятиклассницы из Брянска примут участие в 14-й смене «МЫ — больше, чем Я!» в международном детском центре «Артек».

«Спасибо фонду и нашему координатору за заботу! Помогли быстро оформить все документы, необходимые для поездки, да и раньше нашей семье в филиале фонда оказывали всемерную поддержку», — рассказала мама Юли Быченковой.

Подписка состоялась благодаря соглашению о сотрудничестве между «Защитниками Отечества» и международным детским лагерем «Артек».