Четыре территории для благоустройства в Брянске вошли во Всероссийское голосование

Четыре территории в Брянске вошли во Всероссийское голосование по благоустройству в будущем году. Об этом сообщили в городской администрации.

На платформе 32.gorodsreda.ru проходит Всероссийское онлайн-голосование по выбору общественной территории для благоустройству в 2025 году. В Брянске претендентов четверо. Обновить по желанию жителей города могут парк Металлургов на улице Ново-Советской, площадь Октябрьской революции, сквер 50-летия Советской Власти или парк «Олимпийский» за ГДК Володарского района.

Отдать свой голос можно до 30 апреля.