Четырем брянским населенным пунктам присвоили почетные звания

Соответствующее решение приняли депутаты облдумы.

17 Сентября в Брянске состоялась торжественная церемония вручения грамот о присвоении почетных званий «Поселок партизанской славы» и «Населенный пункт партизанской славы». Почетные звания присваивают за подвиги в борьбе с немецко-фашистскими оккупантами, проявленное мужество, стойкость и массовый героизм в годы Великой Отечественной войны.

Соответствующее решение на основании представления губернатора приняли депутаты Брянской областной Думы.

В этом году почетное звание «Поселок партизанской славы» присвоили Рогнедино, звание «Село партизанской славы» – Красной Слободе Суземского района. Звания «Населенный пункт партизанской славы» удостоили деревню Матреновка Жуковского района и деревню Сагутьево Трубчевского района.