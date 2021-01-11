«Чистая планета» предлагает брянцам подарить вторую жизнь праздничным елкам

Региональный оператор по обращению с ТКО в Брянской области АО «Чистая планета» предлагает брянцам подарить вторую жизнь новогодней елке и напоминает о том, как правильно его складировать на контейнерной площадке.

– Хвойные деревья, которые мы по традиции украшаем в новогодние праздники, относятся к крупногабаритным отходам. Если вы решили принести в свой дом лесную красавицу, то позаботьтесь о том, чтобы ее потом правильно выбросить, – рассказывает руководитель экологической службы АО «Чистая планета» Татьяна Корытина.

Елки, которые выносятся из дома после зимних праздников, необходимо складировать либо в специальные большие бункеры для крупногабаритных отходов или оставлять рядом с контейнерами для ТКО.

Не стоит бросать елки у подъездов, на газонах или на территории двора. Кроме того, нельзя их складировать в мусорные контейнеры, потому что это может не только повредить сам накопитель для отходов, но и спецтехнику при погрузке.

Региональный оператор по обращению с ТКО вывезет с контейнерных площадок хвойные деревья на мусоросортировочный комплекс, где их измельчат, превратив в щепу, на специальной установке. Так в дальнейшем ваша елочка приобретет новую жизнь – пойдет на удобрение или на подстилку для животных.