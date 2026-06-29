День партизан и подпольщиков отметили в Брянске

2026, 29 июня 14:38

День партизан и подпольщиков отметили памятным мероприятием на мемориальном комплексе в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

29 июня в России отмечают День партизан и подпольщиков. В Брянске на мемориальном комплексе «Партизанская поляна» прошли торжественные мероприятия. Участие в памятном митинге приняли врио губернатора Егор Ковальчук, председатель областной думы Валентин Суббот, депутат Государственной Думы ФС РФ Александр Богомаз. Они возложили гирлянду и цветы к Вечному огню.

Кроме того, в рамках мероприятия прошла традиционная церемония вручения грамот о присвоении почетных званий населённым пунктам. Так, «Городом партизанской славы» стал Мглину. Звание «Посёлок партизанской славы» присвоено посёлку Холмечи Суземского района, а «Село партизанской славы» – селам Рябчёвск Трубчевского района и Гололобово Навлинского района. Также «Населённым пунктом партизанской славы» стала деревня Болотня Клетнянского района.

В завершении памятных мероприятий прошла экскурсия по мемориальному комплексу. Почётные гости ознакомились с экспозицией Музея истории партизанского движения.