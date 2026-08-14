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Происшествия

Житель брянского поселка Сныткино пострадал при атаке дрона ВСУ

2026, 14 августа 11:11
Житель брянского поселка Сныткино пострадал при атаке дрона ВСУ
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Пострадавший госпитализирован, медики оказывают помощь. 

В Брянской области при атаке беспилотника ранения получил житель поселка Сныткино Брасовского района. Мужчина госпитализирован, медики оказывают ему всю необходимую помощь. Об этом сообщил врио губернатора Егор Ковальчук в соцсетях. 

За прошедшие сутки над территорией Брянской области подразделения ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневые группы бригады «БАРС-Брянск», МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте и спецподразделения Росгвардии уничтожили 262 вражеских БпЛА самолетного типа.

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