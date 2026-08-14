Житель брянского поселка Сныткино пострадал при атаке дрона ВСУ

2026, 14 августа 11:11

Пострадавший госпитализирован, медики оказывают помощь.

В Брянской области при атаке беспилотника ранения получил житель поселка Сныткино Брасовского района. Мужчина госпитализирован, медики оказывают ему всю необходимую помощь. Об этом сообщил врио губернатора Егор Ковальчук в соцсетях.

За прошедшие сутки над территорией Брянской области подразделения ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневые группы бригады «БАРС-Брянск», МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте и спецподразделения Росгвардии уничтожили 262 вражеских БпЛА самолетного типа.