Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Здоровье

Брянский пловец выиграл золото чемпионата Европы

2026, 11 августа 09:19
Брянский пловец выиграл золото чемпионата Европы
Источник фото

Илья Бородин первенствовал на соревнованиях в Париже.

 

Брянский пловец Илья Бородин завоевал золото чемпионата Европы по водным видам спорта в Париже, победив на дистанции 400 метров комплексным плаванием. В финальном заплыве он показал время 4:08.17, опередив итальянца Альберто Разетти и британца Макса Литчфилда. Соревнования проходят с 31 июля по 16 августа.

Тренирует спортсмена заслуженный тренер России Марина Свистак. Департамент физической культуры и спорта Брянской области поздравил Илью Бородина и его наставницу с победой, отметив, что такие результаты дают юным спортсменам достойный ориентир.

Метки: ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Брянским организаторам детских поездок разрешили менять списки и автобусы с 1 сентября
11 августа 12:00
Брянским организаторам детских поездок разрешили менять списки и автобусы с 1 сентября
Бойцов «БАРС-Брянск» продолжают обучать применению компонентов крови
11 августа 11:01
Бойцов «БАРС-Брянск» продолжают обучать применению компонентов крови
В Брянске почтили память жертв атаки в Нижнекамске
11 августа 10:44
В Брянске почтили память жертв атаки в Нижнекамске

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (16099) брянск (7134) ДТП (2829) ГИБДД (2398) прокуратура (2158) уголовное дело (2101) Александр Богомаз (1998) суд (1803) авария (1708) мчс (1572) коронавирус (1272) дороги (1127)