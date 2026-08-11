Брянский пловец выиграл золото чемпионата Европы

2026, 11 августа 09:19

Илья Бородин первенствовал на соревнованиях в Париже.

Брянский пловец Илья Бородин завоевал золото чемпионата Европы по водным видам спорта в Париже, победив на дистанции 400 метров комплексным плаванием. В финальном заплыве он показал время 4:08.17, опередив итальянца Альберто Разетти и британца Макса Литчфилда. Соревнования проходят с 31 июля по 16 августа.

Тренирует спортсмена заслуженный тренер России Марина Свистак. Департамент физической культуры и спорта Брянской области поздравил Илью Бородина и его наставницу с победой, отметив, что такие результаты дают юным спортсменам достойный ориентир.